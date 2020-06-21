Дожди с грозами и до +28°С ожидается в Беларуси 22 июня

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди с грозами и до плюс 28 градусов ожидается в Беларуси 22 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогнозируются сильные дожди и грозы. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, при грозах - порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов тепла. Днем будет от 20 до 26 градусов выше нуля, по югу республики воздух прогреется до 28 градусов.-0-

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