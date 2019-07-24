Дожди с грозами и до +28°С ожидается в Беларуси 25 июля

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди, грозы и до 28 градусов тепла ожидается в Беларуси 25 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
По данным синоптиков, ночью ожидается переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, лишь местами по Витебской области пройдут небольшие дожди. Утром и днем в восточных и центральных районах страны ожидаются дожди, местами грозы и сильные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер будет северный, северо-западный 4-9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла, днем - 18-24, по западу страны будет немного теплее - плюс 25-28.-0-
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