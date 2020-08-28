28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди с грозами ожидаются по северо-западу Беларуси 29 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу ночью ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Днем будет облачно с прояснениями. Утром и днем преимущественно по северо-западной части страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется южный, ночью слабый, днем 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов, местами - плюс 4-7. Днем будет 19-25 градусов, по югу - плюс 26-28.-0-

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