Дожди с мокрым снегом ожидаются в Беларуси 11 декабря

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси 11 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет преобладать облачная погода. Во многих районах страны пройдут дожди, местами с мокрым снегом. В отдельных районах ожидается туман, на дорогах гололедица, ночью и утром слабый гололед. Ветер прогнозируется юго-восточный 4-9 м/с, в ночные и утренние часы порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем будет 1-7 градусов тепла.-0-

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