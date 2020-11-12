12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди с мокрым снегом ожидаются в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Температурный режим в Беларуси в первой декаде ноября на 3-5 градусов превысил климатическую норму. Это соответствует середине октября. Так как преобладал антициклональный характер погоды, то дождей было мало. В начале недели на погоду начал влиять прохладный антициклон. Температура воздуха постепенно приблизилась к привычным показателям ноября, а осадков практически не было", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 13 ноября, погодные условия на большей части территории Беларуси продолжит определять область повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается. Лишь в западных районах страны, где скажется влияние малоактивного фронтального раздела, смещающегося с Польши, выпадут небольшие осадки, в основном в виде дождя. В отдельных районах Беларуси могут сгущаться слабые туманы. Ветер прогнозируется юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью составит от минус 4 по востоку до плюс 4 по западу, днем - 1-6 градусов тепла.

В субботу, 14 ноября, погоду будет определять атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы. Будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах возможен слабый туман, ночью и утром слабый гололед. Ветер прогнозируется южный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, в юго-западных районах - 4-5 градусов выше нуля. Днем будет от нуля до плюс 6, по юго-западу - 7-9 градусов тепла.

В воскресенье, 15 ноября, ночью в центральных и восточных районах сохранится влияние малоактивного атмосферного фронта, днем на большей части территории Беларуси погоду обусловит область повышенного атмосферного давления. Ночью местами, днем только по юго-востоку ожидаются кратковременные осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). В отдельных районах возможен слабый туман, ночью и утром местами слабый гололед. Ветер прогнозируется южный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5, по востоку - до минус 3. Днем будет от нуля до плюс 6, в юго-западных районах - 7-9 градусов тепла.

"В начале следующей недели активные фронтальные разделы будут далеко от нашей территории, а погоду в Беларуси будет формировать западная влажная периферия холодного антициклона, раскинувшегося над Русской равниной. Ожидается много облаков", - отметили в Белгидромете. В понедельник, 16 ноября, в отдельных районах страны возможны небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром ожидаются слабые туман и гололед. Ветер прогнозируется юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 5. Днем будет от нуля до 7 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 9.

Во вторник, 17 ноября, местами по Беларуси ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер прогнозируется южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 5 градусов, по востоку при прояснениях - до минус 4. Днем будет от минус 1 до плюс 6.

В среду, 18 ноября, в отдельных районах страны возможны небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Местами ожидаются слабые туман и гололед. Ветер прогнозируется южный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 4 градусов, по востоку при прояснениях - до минус 5. Днем будет от минус 1 до плюс 5. Такой температурный фон в основном соответствует климатической норме для этих чисел ноября.-0-

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