Дожди в ближайшее время будут способствовать росту клубней картофеля - Белгидромет

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди в ближайшее время будут способствовать росту клубней картофеля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В ближайшее время ожидаемые кратковременные дожди должны пополнить запасы влаги в почве. Достаточная влагообеспеченность на фоне невысоких температур будет способствовать формированию и росту клубней картофеля, корнеплодов, отрастанию трав после укоса", - отмечают агрометеорологи.

Влагозапасы в почве уменьшились из-за дефицита осадков во второй декаде июля. На большинстве наблюдаемых участков под картофелем, корнеплодами, кукурузой и травами запасы продуктивной влаги в полуметровом слое почвы оставались хорошими. Из-за неравномерного распределения осадков местами на юго-востоке страны, в отдельных районах Гродненской и Брестской областей, на крайнем юго-западе Витебской области преимущественно под картофелем отмечались низкие запасы. По данным метеостанций Гомель и Лынтупы, пахотный и полуметровый слои почти полностью иссушены.-0-

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