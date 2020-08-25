Дожди в ближайшее время осложнят уборку крупяных культур - Белгидромет

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди в ближайшее время будут осложнять уборку крупяных культур, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В ближайшее время дожди будут поддерживать достаточную влагообеспеченность сельскохозяйственных культур. Площади с хорошим увлажнением почвы увеличатся. При этом дожди будут осложнять завершение уборки зерновых колосовых, проведение уборки крупяных культур", - сказали в Белгидромете.

Дожди в последнее время пополнили содержание почвенной влаги, особенно в верхних ее слоях. По последним данным наблюдений, верхний 10-сантиметровый слой почвы в большинстве районов страны находится в умеренно влажном состоянии, что благоприятно для обработки почвы, прорастания семян и появления всходов озимых крестоцветных культур. На севере Гродненской и Могилевской областей, а также на юго-востоке Витебской области после интенсивных дождей верхний слой почвы стал переувлажненным. Однако из-за неравномерного распределения осадков в ряде районов юго-восточного региона и в западной части страны сохраняется недостаточное увлажнение верхнего 10-сантиметрового слоя почвы. Местами в Гомельской, на западе Витебской и на востоке Гродненской области почва на глубине 10 см по-прежнему сухая.-0-