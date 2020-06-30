Дожди в ближайшее время пополнят запасы влаги в почве - Белгидромет

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ожидаемые в ближайшее время дожди пополнят содержание почвенной влаги, площади с повышенными влагозапасами могут расшириться. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По последним данным наблюдений, яровые зерновые культуры заколосились на всей территории Беларуси. Идет формирование зерновки, у яровой пшеницы в северной половине страны отмечается цветение. Преимущественно по югу страны у ярового ячменя и овса наступила молочная спелость, начался налив зерна.

Урожай зерновых культур на основных массивах формируется при хорошей влагообеспеченности. В ряде районов, в первую очередь на тяжелых почвах, запасы влаги повышенные. Состояние яровых зерновых на большинстве наблюдаемых полей оценивается как хорошее. Однако на северо-западе Витебской области из-за переувлажнения почвы начали желтеть листья. Отдельные метеостанции Гродненской и Минской областей отмечают полегание посевов.-0-