Дождливая погода и до +20°С тепла ожидается в Беларуси на этой неделе

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождливая погода и до 20 градусов тепла ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В Беларуси установилась не по сезону теплая погода. В воскресенье, 4 октября, среднесуточные температуры на 6-10 градусов превысили климатическую норму. Причиной тому стал вынос очень теплого неустойчивого воздуха с южных широт. Прошедшей ночью местами по стране прогремели грозы. В октябре это довольно редкое явление, тем более в ночные часы", - сказали в Белгидромете.

Во вторник, 6 октября, сохранится влияние теплых воздушных масс и малоподвижного атмосферного фронта. Будет облачно с прояснениями. На большей части страны пройдут дожди, днем местами по востоку - сильные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется южный порывистый. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, днем - 15-20 тепла.

В среду, 7 октября, ночью и утром сохранится влияние фронтального раздела, в центральных и восточных районах Беларуси пройдут дожди, местами сильные, кое-где возможны грозы. Днем непогода покинет территорию страны, кратковременные дожди ожидаются только местами. Ветер прогнозируется южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов выше нуля, днем будет 14-21 градус тепла.

В четверг, 8 октября, погоду будет определять активная фронтальная система, смещающаяся с Украины на территорию Беларуси. Будет преобладать облачная погода. На большей части страны пройдут дожди различной продолжительности и интенсивности. Днем в отдельных районах прогремят грозы, местами будут отмечаться сильные дожди. Ветер прогнозируется юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем - плюс 12-19.

В пятницу, 9 октября, будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории Беларуси, днем по востоку пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется неустойчивый, ночью слабый, днем умеренный. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха ночью составит от плюс 5 по юго-западу до 13 градусов тепла по востоку, днем будет 10-16 тепла.

В предстоящие выходные фронтальные разделы покинут Беларусь, атмосферное давление вырастет, уменьшится количество облаков. Существенных осадков не ожидается. Стихнет ветер. Ночью и утром местами будут сгущаться туманы. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, в отдельных районах при длительных прояснениях возможно понижение до плюс 2-4. В середине дня воздух будет прогреваться до 12-18 тепла.-0-

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