Дождливая погода осложнит кормоуборочные работы - Белгидромет

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ожидаемая в ближайшее время дождливая погода осложнит проведение кормоуборочных работ, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Дожди в ближайшее время существенно пополнят запасы почвенной влаги. Благодаря этому улучшатся условия для формирования продуктивности сельскохозяйственных культур, для отрастания трав после первого укоса. Вместе с тем дождливая погода осложнит проведение защитных мероприятий по уходу за посевами и кормоуборочные работы", - рассказали в Белгидромете.

Агрометеорологи отмечают, что этой весной темпы накопления эффективного тепла сдерживала холодная погода, отмечавшаяся большую часть апреля и мая. "Недобор эффективных температур сдерживал развитие сельскохозяйственных культур, особенно требовательных к теплу. Повышение средней температуры почвы на глубине 10 см до плюс 15-17 градусов способствует прорастанию семян и появлению всходов поздних теплолюбивых культур", - добавили в Белгидромете.-0-