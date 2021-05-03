3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Активный южный циклон, которому немецкие синоптики дали имя "Даниэль", смещаясь с юго-восточных районов Польши вдоль наших западных границ, в первые майские дни принес на территорию Беларуси интенсивные дожди и сильный порывистый ветер. Так, за день 2 мая и ночь 3 мая местами по стране сумма выпавших осадков достигла 20-30% месячной нормы. По мере прохождения циклона во многих районах усиливался ветер порывами до 15-20 м/с, местами - до 22 м/с", - рассказали в Белгидромете.

Сегодня днем Беларусь по-прежнему будет находиться в холодной тыловой части циклона, центр которого будет располагаться над Псковской областью России. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, по северо-западу с мокрым снегом. Сильный порывистый ветер сохранится на большей части территории страны. Дневные максимумы температур составят 3-9 градусов выше нуля, в юго-восточных районах - плюс 10-13.

Во вторник, 4 мая, ночью Беларусь еще будет находиться в тыловой части циклона, смещающегося на Новгородскую область России, а днем погоду будет определять неустойчивая воздушная масса. Поэтому ночью на большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег), днем местами кратковременные дожди. Во многих районах ожидается западный сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5, днем - 9-15 градусов тепла.

После этого до конца рабочей недели Беларусь будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы. В среду, 5 мая, на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется юго-западный, южный порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля, по северо-востоку - от нуля до плюс 2. Днем будет от плюс 11 по северо-западу до 20 градусов тепла по юго-востоку.

В четверг, 6 мая, на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется юго-западный, западный порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит 4-11 градусов выше нуля, днем - 8-15 градусов тепла.

В пятницу, 7 мая, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля. Днем будет 8-15 градусов тепла, по юго-востоку - до плюс 18.

"В целом первая декада мая в Беларуси ожидается на 1 градус ниже климатической нормы", - прогнозируют в Белгидромете.-0-

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