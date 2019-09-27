27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождливая погода ожидается в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В предстоящие выходные погода начнет меняться. Антициклон покинет территорию Беларуси, и атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, принесут дожди и более теплый воздух атлантического происхождения", - сказали в Белгидромете.

В субботу, 28 сентября, ночью погодные условия будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, так что будет преимущественно без осадков. Утром и днем фронтальные разделы, медленно смещаясь с запада на восток, обусловят на большей части территории страны дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха ночью в основном составит 1-6 градусов выше нуля, по западу страны - плюс 7-12, а по востоку при ясном небе возможны заморозки до минус 2. Днем будет 11-17 градусов тепла, по юго-западу страны воздух прогреется до 19 градусов.

В воскресенье, 29 сентября, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, днем - плюс 12-19.

В понедельник, 30 сентября, очередная система атмосферных фронтов вызовет на большей части территории Беларуси дожди, которые будут сопровождаться порывистым ветром. Днем по юго-востоку страны возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля. Днем будет 12-19 градусов тепла, по юго-востоку воздух прогреется до 20-22 градусов.

Во вторник, 1 октября, ночью еще сохранится влияние атмосферных фронтов, днем на территорию Беларуси начнет поступать более прохладный воздух с северо-запада Европы. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Во многих районах страны ожидается порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, днем будет 9-16 градусов тепла.-0-

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