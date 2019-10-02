Дождливая погода в ближайшее время будет сдерживать темпы уборочных работ - Белгидромет

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождливая погода в ближайшее время будет сдерживать темпы уборочных работ, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В связи с ожидаемым в конце текущей недели похолоданием вегетация озимых культур вновь замедлится. Неустойчивая с дождями погода в ближайшее время будет сдерживать темпы уборочных работ. Из-за прогнозируемых заморозков необходимо ускорить уборку кукурузы на силос. Не следует оставлять без укрытия на полях выкопанную сельскохозяйственную продукцию", - сказали в Белгидромете.

Дожди увеличили площади с переувлажнением почвы. По последним данным наблюдений, верхний 10-сантиметровый слой почвы на большей части Витебской и Гродненской областей сильно увлажнен. В остальных регионах он находится в основном в умеренно влажном состоянии, переувлажнение отмечают отдельные метеостанции. На площадях с переувлажнением почвы полевые сельскохозяйственные работы затруднены.

В Белгидромете отметили, что агрометеорологические условия для озимых зерновых культур этой осенью складываются не лучшим образом. Недобор тепла во второй половине сентября и недостаток влаги во время посевной сдерживали появление всходов и дальнейшее развитие растений. На большинстве полей, засеянных до 20 сентября, у озимых зерновых отмечаются всходы и третий лист. На более поздних посевах идет прорастание зерна. На начало октября запасы продуктивной влаги в пахотном горизонте почвы под озимыми культурами на большей части территории Беларуси хорошие.-0-