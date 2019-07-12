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Дождливая погода в июле способствует развитию сельхозкультур - Белгидромет

Общество 12.07.2019 | 13:14
Фото из архива
Фото из архива

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождливая погода в июле способствует развитию сельскохозяйственных культур в Беларуси, так как улучшилась ситуация с почвенной влагой, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Продолжительная засуха в этом году сказалась на наливе зерна. Но в первой декаде июля дожди обусловили увеличение запасов почвенной влаги, что благоприятно влияет на развитие сельхозкультур. По последним данным наблюдений, на основных массивах озимых зерновых культур идет созревание: отмечена восковая спелость, в южной части Беларуси - полная спелость. У ярового ячменя и овса во многих районах также отмечена восковая спелость, по югу наступила полная спелость зерна. В хозяйствах южного региона началась уборка хлебов. Прошедшие и ожидаемые в ближайшее время дожди на большинстве площадей поддержат хорошую обеспеченность влагой сельскохозяйственных культур. При этом дожди будут сдерживать просыхание зерна, осложнять условия для уборки озимого рапса и зерновых культур, заготовки сена", - сказали в Белгидромете.

В этом году из-за более ранних сроков сева развитие кукурузы идет с опережением прошлогодних сроков. На многих полях отмечается выметывание метелки. Агрометеорологи отмечают, что улучшение обеспеченности влагой в июле должно положительно сказаться на формировании продуктивности этой культуры. Нарастание зеленой массы кукурузы на данный момент идет лучше, чем в прошлом году.

Лен уже готов к тереблению. "К сожалению, засуха пришлась как раз на период максимального роста стебля. Высокие температуры и недостаток влаги местами повлияли на состояние льна. Согласно результатам выборочного обследования полей, засуха оказала наибольшее влияние на посевы льна в западной части Витебской области, некоторых районах Гомельской и Могилевской областей. Если оценивать ситуацию в целом, в Брестской, Минской, Гродненской областях лен сформировался в целом выше, чем в прошлом году, а в остальных областях уступает прошлогодним показателям", - отметили в Белгидромете.

В связи с невысокими температурами есть определенный дефицит тепла для теплолюбивых овощей - огурцов, помидоров. А для менее требовательных культур, например капусты, сейчас складываются вполне благоприятные условия. Нынешняя погода способствует и формированию картофеля, корнеплодов.

Синоптики отмечают, что в ближайшую неделю на тепло рассчитывать не приходится: температурный фон будет ниже климатической нормы. Также ожидаются кратковременные дожди, грозы и слабый туман.-0-

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Теги
погода, сельское хозяйство
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