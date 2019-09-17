Дождливо и до +15°С будет в Беларуси 18 сентября

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождливо и до 15 градусов тепла будет в Беларуси в среду, 18 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие сутки прогнозируется облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный 4-9 м/с, порывы достигнут 14 м/с, по юго-западной половине республики местами до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 3-9 градусов, днем - 9-15 градусов тепла.-0-

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