Дождливо и до +17°С будет в Беларуси 17 сентября

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождливо и до 17 градусов тепла будет в Беларуси во вторник, 17 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие сутки прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью местами по Витебской области, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 5-11 градусов, днем - 11-17 градусов тепла.

Синоптики предупреждают, что в юго-восточных районах Гомельской области сохранится чрезвычайная пожароопасность (5-й класс).-0-

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