Дождливо и холодно будет на этой неделе в Беларуси, в выходные потеплеет

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на этой неделе будет холодно и дождливо, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По информации синоптиков, в ближайшее время сохранится холодная с осадками и ночными заморозками погода, но в середине недели погода начнет меняться, западные и юго-западные потоки в атмосфере принесут теплый влажный воздух атлантического происхождения, ожидаются дожди, температурный фон начнет повышаться. "В воскресенье с ростом атмосферного давления погода улучшится, будет тепло, особенно в юго-западных районах страны, - отметили в Белгидромете. - Но местами, в основном по северной половине республики, не обойдется без кратковременных дождей".

Во вторник, 8 октября, преимущественно по северной половине страны пройдут кратковременные осадки (дождь, ночью и утром с мокрым снегом). В ночные и утренние часы местами ожидаются слабые туман и гололед. Ночью на значительной части территории будут заморозки от нуля до минус 4, местами температура воздуха составит плюс 1-3. Днем ожидается от 3 градусов тепла по северу до 10 по югу страны.

В среду, 9 октября, атмосферные фронты, смещаясь с Западной Европы, обусловят на большей части территории Беларуси кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов тепла, днем - от плюс 7 по востоку до плюс 14 по западу страны.

В четверг и пятницу, 10-11 октября, на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью составит 3-10 градусов тепла, днем - плюс 7-14.

В субботу, 12 октября, на большей части территории также пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет туман. В ночные часы ожидается от 4 до 10 градусов тепла, днем - плюс 9-16.

В воскресенье, 13 октября, местами, преимущественно по северной половине страны, прогнозируются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет туман. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов тепла, днем - плюс 11-18, по югу республики воздух прогреется до плюс 19-21.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь