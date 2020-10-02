2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождливо и ветрено будет в Беларуси 3 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ветер ожидается юго-восточный 5-10 м/с с порывами до 14 м/с, днем местами по западу порывы могут достигать 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 7 до плюс 12 градусов. Днем воздух прогреется до 14-20 градусов, по юго-западу страны - до 22 градусов.-0-

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