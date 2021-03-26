ДПС "Стрела" призвала родителей перед каникулами напомнить детям о соблюдении ПДД

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время весенних каникул у школьников появится много свободного времени, и зачастую они будут предоставлены сами себе. В связи с этим специальное подразделение ДПС "Стрела" МВД призвало родителей напомнить детям правила безопасного поведения вблизи дорог. Об этом БЕЛТА сообщили в специальном подразделении ДПС "Стрела" МВД.

"Переходить проезжую часть разрешается только по пешеходным переходам. Прежде чем ребенок ступит на дорогу, он должен остановиться и осмотреться, убедиться, что поблизости нет движущихся в его сторону автомобилей. Ребенку до 14 лет запрещено выезжать на дорогу общего пользования на велосипеде и до 16 лет нельзя садиться за руль мопеда. Двигаться на велосипеде разрешено только по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии - по тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, правоохранители напомнили о необходимости прикрепить к одежде ребенка повязку, нашивку, наклейку, значок или подвеску из световозвращающего материала. Это сделает его более заметным для водителей в условиях недостаточной видимости и в темное время суток.

"Нужно постоянно контролировать местонахождение ребенка и интересоваться, чем именно он занимается. Объясняйте юным участникам движения, что нельзя резко выходить или выбегать на дорогу из-за припаркованных автомобилей, деревьев, кустарников или сооружений, даже если эта дорога находится на прилегающей к жилой застройке территории. Очень опасно обходить паркующийся автомобиль в непосредственной близости, потому что из-за маленького роста дети могут быть не видны водителю", - подчеркнули в ДПС "Стрела".

Не стоит также забывать, что согласно ПДД дети должны перевозиться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования удерживающих устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 см. При этом ребенок, как и все сидящие в автомобиле, должен быть пристегнут ремнем безопасности.-0-