ДПС "Стрела" призывает пользователей средств персональной мобильности соблюдать ПДД

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальное подразделение ДПС "Стрела" МВД призывает пользователей средств персональной мобильности быть внимательными и соблюдать требования ПДД, сообщили БЕЛТА в ДПС.

"С установлением теплой погоды на улицах все чаще можно увидеть пользователей гироскутеров, моноколес, электросамокатов. Многочисленные шеринговые компании активно предлагают всем желающим средства персональной мобильности. Чтобы избежать в пути несчастных случаев и других неприятных ситуаций, прежде чем воспользоваться подобным транспортом, необходимо изучить правила его безопасной эксплуатации", - рассказали в ДПС "Стрела".

В частности, рекомендуется ехать по тротуарам, велосипедным дорожкам, пешеходным зонам, пешеходным дорожкам, обочинам, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов. Перед пересечением проезжей части по пешеходному переходу необходимо остановиться, убедиться, что выход (выезд) безопасен, и только после этого пересекать дорогу со скоростью идущего человека.

Передвигайтесь в темпе, который позволит при возникновении препятствия на пути безопасно остановиться, не прибегая к экстренному торможению. Крепко держитесь за руль (при его наличии) и не перевозите на самокате пассажиров. Во время движения не отвлекайтесь на телефонные разговоры или просмотр сообщений, постоянно контролируйте ситуацию вокруг себя, соблюдайте безопасную дистанцию до других участников движения.

Заметив поблизости детей, следует снижать скорость и быть готовым к резким маневрам маленьких пешеходов, которые обычно отличаются высокой подвижностью и непредсказуемостью. "Проезжая возле выходов из подземных переходов, торговых объектов, крытых остановок общественного транспорта, сбавляйте скорость и будьте готовы к внезапному появлению людей. В темное время суток и при недостаточной видимости обозначьте себя и свое транспортное средство световозвращающими элементами, спереди установите фару, излучающую белый свет. Ни в коем случае не пользуйтесь средствами персональной мобильности в состоянии опьянения или при плохом самочувствии. И главное, какой бы вид передвижения вы ни выбрали, всегда будьте внимательны и осторожны. С уважением относитесь к окружающим, будьте вежливыми и дисциплинированными", - добавили в ДПС.-0-

ГАИ призывает мотоциклистов и велосипедистов к неукоснительному соблюдению ПДД