ДПС "Стрела" рекомендует водителям и пешеходам быть особенно внимательными в снегопад

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшие дни в республике ожидаются снегопады. В связи с этим специальное подразделение ДПС "Стрела" МВД рекомендует участникам дорожного движения быть особенно внимательными. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУ ГАИ МВД.

Во время снегопадов на обочинах могут образовываться сугробы и участки, покрытые льдом, что значительно затрудняет передвижение по ним пешеходов. Поэтому возрастает вероятность, что люди пойдут по краю проезжей части. Кроме того, в любой момент они могут поскользнуться и упасть под колеса автомобиля. Водителям следует иметь это в виду, чтобы вовремя среагировать.

Неправильный выбор скорости, неосторожные действия водителя и резкие маневры на скользком дорожном полотне могут привести к заносу автомобиля. На трассах наиболее вероятные места образования гололедицы - продуваемые холодными ветрами мосты, путепроводы, открытые пространства между лесными массивами. В населенных пунктах самые скользкие участки дорог встречаются вблизи пешеходных переходов, светофоров и остановок общественного транспорта, где часто притормаживает транспорт.

В снежную погоду важно обеспечить себе хороший обзор и быть заметными для других участников дорожного движения. Необходимо включить ближний свет фар и следить за чистотой лобового стекла и зеркал заднего вида. Правильней будет увеличить боковой интервал и дистанцию до другого транспорта. Один из самых опаснейших маневров в условиях недостаточной видимости - обгон. Во время снегопада от него лучше вовсе отказаться.

Пешеходам следует проявить крайнюю бдительность и четко придерживаться правил дорожного движения. Благоразумнее будет избегать выходов на проезжую часть. Пересекать дорогу необходимо только в специально предназначенных для этого местах. Важно помнить, что более заметными для водителей вас сделают правильно прикрепленные к верхней одежде световозвращающие элементы.-0-