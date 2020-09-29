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29 сентября 2020, 18:35

Древнюю традицию бортевого пчеловодства будут возрождать в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Древнюю традицию бортевого пчеловодства будут возрождать в Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по связям с общественностью Белорусского общественного объединения "Экологическая инициатива" Ольга Лелюкова.

"Медовый путь соединит два региона - литовскую приграничную Дзукию и белорусскую Гродненщину - по новому проекту международной технической помощи "Сохранение этнокультурного наследия и развитие туризма в историческом регионе, известном бортевым пчеловодством". Цель - возродить древнюю традицию и использовать ее для развития туризма в этих регионах. Сегодня бортевым пчеловодством занимаются всего несколько энтузиастов в Дзукии и Беларуси, хотя когда-то оно было характерным для этих земель и играло важную роль в местной экономике", - сказала Ольга Лелюкова.

Важность медовых промыслов подтверждается тем, что традиционное пчеловодство было упомянуто во всех трех Статутах Великого княжества Литовского, изданных в XVI веке. Но с развитием более экономически эффективных методов пчеловодства, изменениями ландшафта это исконное ремесло почти исчезло. В Дзукии только несколько сельских жителей еще сохраняют навыки древнего бортевого пчеловодства, но никто из них не держит пчел. В Гродненской области примерно 38 энтузиастов верны этому ремеслу. Причем навыки относятся не только к сбору меда, но и всей технологии: от подготовки дупла в соснах, разведения семей пчел до использования уникальных инструментов и оборудования.

"Теперь древние традиции пчеловодства намерены не просто возродить, но сделать их визитной карточкой, известной и привлекательной для туристов. Это положительно повлияет и на местное социально-экономическое развитие. Кроме того, бортевое пчеловодство основано на устойчивом использовании природных ресурсов. Поэтому проект будет способствовать сохранению биоразнообразия", - отметила Ольга Лелюкова.

Как живой пример традиций бортничества в приграничном регионе появятся экспозиции бортевого пчеловодства, будут отремонтированы старые и подготовлены новые борти. Также будет создан трансграничный туристический маршрут-путеводитель. Многие мероприятия проекта будут сосредоточены на информировании, обучении древнему ремеслу. Ремесленникам, местным жителям, туристическим компаниям, учителям и школьникам, студентам и преподавателям предложат образовательные программы, семинары, консультации, встречи.

Кроме того, планируется инициировать фестивали, связанные с традициями пчеловодства. Ожидается, что это будет визитной карточкой местности, благодаря чему гораздо больше людей будут посещать национальный парк в Дзукии (Литва), республиканский ландшафтный заказник "Озеры" (Беларусь) и приграничный регион в целом.

Бенефициары проекта с литовской стороны - Фонд природного наследия, администрация Дзукийского национального парка и заповедника Чепкеляй. С белорусской стороны - Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Белорусское общественное объединение "Экологическая инициатива" и республиканский ландшафтный заказник "Озеры".-0-

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