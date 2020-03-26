Дрига: в театрах Беларуси проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В театрах Беларуси проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, сообщила сегодня журналистам начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Ирина Дрига, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши театрально-зрелищные организации работают в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения. С учетом этих рекомендаций и эпидситуации отменены либо перенесены на более поздний период проекты с участием иностранных творческих коллективов и исполнителей. Это коснулось как государственных, так и частных театров, концертных организаций. Проекты и спектакли с участием белорусских исполнителей организуются в том формате, в тех условиях, когда владельцы и собственники площадок, организаторы могут обеспечить соблюдение всех противоэпидемических мероприятий", - сказала Ирина Дрига.

Что касается возврата билетов за отмененные либо перенесенные спектакли и проекты, то все эти вопросы решаются в оперативном порядке. "На сайте Министерства культуры опубликована информация о порядке возврата билетов, а также даны контактные телефоны, по которым можно обращаться в спорных ситуациях", - отметила начальник управления.

Ирина Дрига добавила, что проводится постоянный мониторинг ситуации. "Работа театрально-зрелищных организаций выстраивается с учетом безопасности зрителей и сотрудников театров", - подчеркнула она. -0-