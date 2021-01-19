Дрожжа: грамотные подходы к модернизации обеспечивают успешную работу лесного хозяйства

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грамотные подходы к модернизации обеспечивают успешную работу лесного хозяйства. Такое мнение высказал министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа во время программы "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Грамотные подходы к модернизации лесной и деревообрабатывающей отрасли обеспечивают успешную работу лесного хозяйства в целом. Нужно отметить, что сегодня 50% белорусских лесов создается посадочным материалом, выращенным на селекционной основе. Этот процесс начинается от сбора шишки, если говорить о хвойной древесине. Мы практически достигли оптимальной площади наших лесосеменных плантаций", - сказал Виталий Дрожжа.

Министр отметил: главой государства была поставлена задача - заимствовать лучший опыт, в том числе у финнов. "Мы построили четыре тепличных комплекса и ставим себе задачу создавать до 25 млн штук посадочного материала закрытой корневой системы, - добавил Виталий Дрожжа. - Поставленную Президентом задачу мы выполнили, однако есть еще над чем работать в будущем".

Министр подчеркнул: белорусские леса - это богатство страны. "Мы с вами должны понимать: вырубка леса - это сбор урожая. И этот лес - наше богатство, и его необходимо рационально использовать", - обратил внимание министр, отметив, что важно продавать древесину и продукцию деревообработки.

По словам Виталия Дрожжи, Беларусь входит в топ лесных европейских держав. "Если взять объем вырубки древесины с гектара лесной площади, мы вырубаем меньше, чем все наши соседи. У нас оптимальный объем выборки, оптимальная возрастная структура леса", - уточнил он.-0-