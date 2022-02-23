Дрожжа: новый проект Конституции - это адаптация к реалиям времени

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый проект Конституции - это адаптация к реалиям времени. Об этом заявил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, который сделал свой выбор во время досрочного голосования на республиканском референдуме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

"Я воспользовался правом досрочного голосования. Конечно, это ответственный шаг, референдум - очень важное общественно-политическое мероприятие. Внесение изменений и дополнений в Конституцию - это обычные эволюционные процессы, адаптация Основного закона страны к реалиям нынешнего времени. Большая работа проведена на экспертном уровне, был организован комфортный диалог", - сказал Виталий Дрожжа.

По его словам, все организации отрасли были вовлечены в обсуждение проекта изменений и дополнений в Конституцию, каждый желающий высказаться или внести предложения был услышан. "Мы должны сегодня продолжать строить независимую, процветающую, экономически устойчивую страну. Потому всем необходимо проголосовать на референдуме", - подчеркнул министр.-0-