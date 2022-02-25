Дрожжа: сегодня леса - это гордость нашей страны

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня леса - это гордость нашей страны. Об этом сказал министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа во время расширенного заседания коллегии ведомства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.
Организации отрасли в 2021 году выполнили все показатели социально-экономического развития и мероприятия государственной программы "Белорусский лес". В частности, лесистость территории составила 40,1%, объем заготовки древесины с 1 га покрытых лесом земель - 2,8 куб.м.
"Наряду с этим улучшились и основные характеристики лесного фонда республики: увеличилась площадь лесных земель, доля спелой и перестойной древесины, запас насаждений. Сегодня лесные ресурсы являются предметом гордости страны", - подчеркнул Виталий Дрожжа.-0-