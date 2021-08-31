31 августа, Копыль /Корр. БЕЛТА/. Заработанные деньги лесхозы вкладывают в социальные проекты и объекты. Об этом сегодня журналистам рассказал министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа во время открытия скейт-парка в Копыле, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси большое внимание уделяется спорту, поддержке активного образа жизни. По мере возможности лесные хозяйства помогают реализовывать различные социальные проекты и возводить объекты, в том числе спортивные. При возведении объектов лесхозы учитывают интересы жителей. В Копыле люди изъявили желание получить скейт-парк, его и построили, - сказал Виталий Дрожжа. - На летних Олимпийских играх в Токио впервые в истории движения прошли соревнования по скейтбордингу. Возможно, этот парк станет для некоторых парней и девушек стартовой площадкой для больших достижений".

Новый спортивный объект разместился в Молодежном сквере. Инициировал его строительство Копыльский опытный лесхоз, который приобрел оборудование для скейт-площадки на сумму более Br90 тыc., установил его и благоустроил территорию. Площадь спортивного объекта составляет 336 кв.м. Парк разделен на два сегмента. На его территории расположились различные трамплины, перила и разноуровневые горки для набора и сохранения скорости движения, где любители катания на роликах, скейтбордах и самокатах смогут совершенствовать свои навыки.

Председатель райисполкома Сергей Пилищик отметил, что скейт-парк был необходим, поскольку раньше молодые парни и девушки тренировались в центре, возле памятников.

По словам министра, ко Дню белорусской письменности и областным "Дажынкам-2021" лесные хозяйства столичного региона изготовили и установили в Копыле 21 беседку.

День белорусской письменности пройдет в Копыле 5 сентября. К празднику в городе отремонтировали здания, открыли новые объекты, благоустроили территорию.-0-

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Дрожжа: заработанные деньги лесхозы вкладывают в социальные проекты