Другой взгляд на войну и историю. Участники поискового клуба установили 106 имен пропавших без вести

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Историю страны надо пропускать через себя, заявил во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Год исторической памяти" заместитель руководителя Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба "Виккру", директор учреждения культуры "Музей истории Могилева" Сергей Беспанский.

"Начинал я работать в экологическом музее заместителем директора. По службе поехали в первую экспедицию в Круглянский район. Мы нашли 52 останка на месте рукопашного боя 1944 года. И вот на протяжении 28 лет после этого выезда ежегодно в Могилеве собираются люди разных профессий и возрастов - от 16 до 70 лет, выезжают в поисковые экспедиции для установления судеб пропавших без вести солдат. На сегодня поднято 1600 человек. Это уже полк. Установлено 106 имен пропавших без вести. Если раньше захоранивали в Беларуси, то сейчас тенденция возвращать на родину. То есть останки солдат возвращаются в Россию, Украину, белорусов передают нам. Существует такой поисковый международный интернационал", - рассказал Сергей Беспанский.

По его словам, работы впереди еще много. "Когда мы поднимаем бойцов, а у них разбиты затылки, понятно, что раненых добивали прикладом. Или атака штрафной роты - в голени, в костях застрявшая пуля. Скорострельность M42 - более 1 тыс. выстрелов в минуту, то есть шансов у них не было. И когда пропускаешь это через свои руки, ты понимаешь, что такое война, как это было, как этого не допускать. Это наша история, которую вы пропускаете через себя. И, наверное, молодежь, которая сюда приходит, по-другому смотрит и на войну, и на историю. Ее уже не собьешь новомодными фильмами", - отметил Сергей Беспанский. -0-

Фото Павла Орловского