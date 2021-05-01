Друя примет патриотический автопробег

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межрегиональный автопробег "Дорогами войны - дорогами Победы", посвященный 80-летию первых оборонительных боев на Дисненском рубеже, памяти воинов 302-го стрелкового полка 29-й стрелковой Полоцкой дивизии, погибших при освобождении Миорского и Браславского районов, и 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, состоится сегодня, сообщает БЕЛТА.

"Идея проведения мероприятия на Браславщине принадлежит руководству нашего района, а ее реализацией во многом занимается предприниматель и общественный деятель из Миорского района Эдуард Терешко", - сообщили организаторы.

Колонна пройдет по маршруту: хутор Дисненский Рубеж Миорского района - Дисна - Миоры - деревня Тычки Миорского района - агрогородок Друя Браславского района - Дисна.

Планируется, что в Друю военная техника прибудет после 14.00. В агрогородке состоятся митинг-реквием в 14.30 и концерт в 15.00.

В связи с мероприятием временно будет ограничено движение транспорта в агрогородке Друя по ул.Ленина и некоторым прилегающим улицам (с 14.00 до 16.30). ГАИ просит водителей планировать свой маршрут заранее.-0-