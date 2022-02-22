Дубков: в политическом мире нет аналогов ВНС

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В политическом мире сейчас нет прямых аналогов Всебелорусского народного собрания. Об этом на открытии нового сезона "Белорусской республиканской Лиги дебатов" заявил член Конституционной комиссии, председатель правления ЗАО "Белорусско-Швейцарский Банк "БСБ Банк" Сергей Дубков, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Сергея Дубкова, при обсуждении изменений и предложений в Основной закон важно было найти консенсус между всеми группами граждан. По этой причине Конституционная комиссия была представлена людьми различных профессий, социальных и возрастных групп.

"Текст Конституции, вынесенный на референдум, отвечает умонастроению и мнению белорусского общества. Конституционная комиссия состоит из 36 человек. Среди них есть различные социальные, профессиональные и возрастные группы. Субъективно я, как член Конституционной комиссии, разделил бы ее на три больших блока. Первый - юристы, представляющие Конституционный суд, Совет Республики, Палату представителей. Они обладают знаниями и умениями и пребывают в парадигме существующих законодательных актов. Следующий большой блок состоит из представителей различных общественных сил. К этой группе можно отнести политолога Александра Шпаковского, мотивационного спикера Алексея Талая, режиссера Александра Ефремова и других. И, наконец, третий блок включает в себя представителей экономики различных секторов. Важно было сформировать Конституционную комиссию именно по такому принципу, чтобы учесть максимальное количество мнений", - рассказал Сергей Дубков.

Как известно, Конституция - общественный договор внутри общества. По словам спикера, в нем нужно найти консенсус. "Я умышленно употребил это слово вместо слова "компромисс". Заседания проходили на базе Национальной библиотеки два раза в месяц. Когда по этим блокам рассматривались изменения в Основной закон, то в обязательном порядке учитывались все предложения, поступившие в комиссию. Свою позицию высказывали социально активные граждане. По устоявшейся традиции каждый член комиссии высказывал мнение по тем или иным предложениям. И когда большинство мнений совпадало, мы включали эту поправку в проект. Как известно, контрольным сроком для подготовки обновленного проекта Конституции было 1 августа 2020 года. Но к этой дате Конституционная комиссия не достигла консенсуса. Из 36 ее членов с замечаниями и предложениями было согласно более 26 человек. Если бы обсуждение нового проекта Конституции было бы неким формальным действием, такого бы не случилось. Это показывает подлинно дискуссионный характер проведенной работы. Когда пришло понимание, что требуется доработка, Конституционная комиссия ходатайствовала о продлении своей работы. В итоге консенсус был найден и нынешний текст был представлен Президенту", - добавил Сергей Дубков.

"Работа по внесению изменений и дополнений в Основной закон вела не только Конституционная комиссия. Был задействован ряд общественных групп, экспертов, которые подготовили свои собственные проекты Конституции. Я ознакомился с каждым из них. Несмотря на различие политических взглядов и противостояние в информационном поле, мы являемся гражданами одной страны. И пока соглашение не будет достигнуто, наш суверенитет будет под сомнением. Кроме того, согласно результатам общественных опросов некоторые предложения были отвергнуты. Лично я согласился с тем, чтобы эти предложения не были включены в окончательный текст Конституции. Есть четкое понимание, что если белорусское общество достигнет внутреннего консенсуса по какому-либо вопросу, то личные амбиции, конкретные персоналии либо группы людей не должны довлеть над общественным согласием. В нем, а не в личных, эгоистических интересах заключается самая главная ценность", - подчеркнул член Конституционной комиссии.

Была затронута и тема Всебелорусского народного собрания, которому, по мнению Сергея Дубкова, во всем политическом мире нет прямых аналогов. Он рассказал, что у этого органа власти достаточно много приверженцев среди граждан Беларуси.

"Вопрос о Всебелорусском народном собрании достаточно сложен по той причине, что прямого аналога в политическом мире нет. Да, есть органы, которые внешне схожи с ним. Можно вспомнить Государственный совет Российской Федерации, Консультативный совет при президенте Казахстана, федеральные собрания в Австрии и Германии. Но другого органа власти, обладающего такими же полномочиями, как Всебелорусское народное собрание, не существует. Как показал опыт государственного строительства Республики Беларусь, у этого органа достаточно большое количество приверженцев. Кроме того, Всебелорусское народное собрание принимает прямое участие в политике страны. И в определенный период оно может стать стабилизирующим фактором белорусского общества", - заключил Сергей Дубков.-0-