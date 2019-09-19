Духовенство благодарно волонтерам БРСМ за благие дела - Федор Повный

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Духовенство благодарно волонтерам БРСМ за благие дела. Об этом заявил во время подведения итогов межконфессиональной республиканской благотворительной акции "Восстановление святынь. Родники Беларуси" в Храме-памятнике в честь Всех Святых настоятель прихода протоиерей Федор Повный, передает корреспондент БЕЛТА.

"У вас сегодня будет очень насыщенный и активный день, наполненный добрыми делами, - сказал Федор Повный, обращаясь к молодежи. - Прежде всего я хочу поблагодарить молодежь БРСМ за то, что она делает для Всехсвятского прихода, других святых мест, разных религиозных конфессий. За то, что добровольцы союза молодежи обратили свои взоры на святые источники белорусской земли, благоустраивают родники и криницы. В конечном итоге все это делается для нашей страны".

Как отметил настоятель Всехсвятского прихода, добрые дела никогда не проходят бесследно. "Помогать можно всегда и везде, мы это делаем ежедневно и даже не замечаем. Но вот то, что волонтеры этот труд полагают во благо своей земли и церкви, церквей других конфессий - это во многом заставляет их переосмыслить отношение к миру. Мне хотелось бы, чтобы мои слова, которые звучали для них сегодня, заставили их задуматься, по-другому посмотреть на окружающий нас мир: не иначе, а так, как они смотрят, но только преображенным взглядом", - подчеркнул Федор Повный.

Мероприятие объединило в Минске полсотни самых активных волонтеров движения "Доброе сердце" из регионов Беларуси. Сегодня они получили благодарности православной и католической церквей. В свою очередь добровольцы рассказали священнослужителям об источниках, которые они благоустраивали в этом году. Кроме того, из каждого региона в Минск привезли кувшин ручной работы с водой из этих родников. Такой необычный подарок молодежь поднесла представителям основных конфессий Беларуси.

В текущем году волонтеры БРСМ благоустроили более 150 родников и криниц по всей стране. К примеру, добровольцы союза молодежи благоустроили Пожежинский родник в Малоритском районе, Свято-Георгиевский родник на Юрьевой горе в Витебске, источник Пресвятой Богородицы "Три ключа" в деревне Краснолучка Лепельского района, родник у Замковой горы в Новогрудке, источник Святого Великомученика и целителя Пантелеймона в деревне Лоск Воложинского района.

"Сегодня с Витебской области я получил этот замечательный кувшин с прекрасной водой из родника и попробовал ее сразу. Удивительная вода, мягкая, - сказал Федор Повный. - Поэтому та акция, которая проводилась на протяжении всего года и итог которой мы сегодня подводим, подтверждает, что молодежь у нас не потерянная, что за ней потрясающее будущее. И если мы будем беречь прежде всего то, что является источником жизни, как мы сделали на протяжении этого года, благоустраивая родники, думаю, что очень многое и в наших душах преобразится. Ведь, вода - источник не только жизни, но и символ тех главных таинств, которые совершаются в церкви".

Изюминкой сегодняшнего мероприятия станет веломарафон "3D: Дорогами добрых дел" по культовым и историческим объектам Минска по маршруту храм-памятник - Дом милосердия - мемориальный знак в урочище Куропаты. Участие в такой велопрогулке вместе с молодежью принимает и настоятель Всехсвятского прихода.

Каждая остановка на маршруте будет наполнена элементами созидательной добродетели. К примеру, на территории храма-памятника появился еще один арт-объект. Ранее волонтеры движения "Доброе сердце" уже установили здесь дизайнерскую скамейку. Теперь граффити-мастера расписали стену фасада трансформаторной подстанции. В основу сюжета картины положена тема природы Беларуси.

Следующую остановку участники веломарафона сделают у Дома милосердия, где добровольцы союза молодежи совместно с учащимися воскресной школы заложат из туй "Аллею жизненных деревьев". Дальше маршрут проляжет через урочище Куропаты, где юноши и девушки возложат цветы к мемориалу.

БРСМ с 2013 года реализует республиканскую межконфессиональную благотворительную акцию "Восстановление святынь Беларуси". За это время волонтеры благоустроили более 1,3 тыс. культовых объектов по всей стране. В Год малой родины проект носит название "Восстановление святынь. Родники Беларуси", акцент делается на благоустройстве святых источников, родников и криниц.-0-