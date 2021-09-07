Дулова: нужно продвигать классическое профессиональное образование для творческого роста молодежи

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо популяризировать классическое профессиональное образование для стимуляции творческого роста молодежи. Об этом заявила сегодня ректор Белорусской государственной академии музыки, председатель совета специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи Екатерина Дулова во время пресс-конференции "Поддержка одаренной и талантливой молодежи: создание условий для творческого и интеллектуального роста" в пресс-центре БЕЛТА.

"Очень важно целевое продвижение творческого человека вплоть до его сопровождения как уже молодого специалиста высшего учебного заведения. Таким людям мы предлагаем небольшое, но все-таки уже педагогическое руководство в магистратуре, чтобы формировать кадровый резерв. Считаю, это принципиально сегодня: по сути дела, далее они составляют педагогический коллектив выпускающих кафедр. Затем у них есть все перспективы роста как в исполнительстве, так и в педагогике", - сказала Екатерина Дулова.

Говоря о перспективах развития идеи продвижения и сопровождения творческих дарований, председатель совета специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи рассказала о ряде нововведений. "Жизнь вносит коррективы в характер мероприятий, в то, как они проводятся. Сегодня мы подчеркиваем конкурсную составляющую, уходим от фестивальной линии в поощрении, потому что этого недостаточно: человек должен себя проявить, пройти отбор. Кроме того, на уровне нашего вуза (будут предложения моим коллегам из БГУКИ и БГАМ) есть идея организовать летние и зимние школы для ребят разного уровня образования с приглашением выдающихся музыкантов, деятелей культуры. Это могут быть и круглые столы, но в нашем случае прежде всего должны проводиться замечательные творческие мастерские", - подчеркнула она.

По ее словам, важной инициативой является выход приказа Министерства культуры об организации научно-образовательного и творческого кластера в сфере профессионально-музыкального искусства. "Для нас это очень ценно, потому что вертикаль подготовки творческой молодежи - от детских школ искусств через ссузы, вузы и далее уже в качестве молодых специалистов - мы рассматриваем как единое целое. Это общественное объединение, у которого будут основания для серьезной корректировки абсолютно всех направлений деятельности: учебно-методической, творческой, чтобы поддержать и развить далее выдающиеся традиции художественного образования в нашей стране", - обратила внимание она.

"Мы должны предоставлять молодежи максимально широко телевизионный и радиоэфир. На мой взгляд, это направление нужно значительно усиливать. Я предлагаю вновь вернуться к идеи конкурса в области академического искусства, который бы транслировался на многомиллионную аудиторию. Это действительно нужно, поскольку ребята могли бы проявить себя в разных видах искусства в формате шоу, - считает Екатерина Дулова. - В широком смысле должна быть пропаганда классического профессионального образования для стимуляции творческого роста ребят, чтобы они понимали, для чего и для кого они учатся. Они должны чувствовать поддержку не только тогда, когда обращаются в фонд, но и быть уверены, что их выступления и победы действительно являются достоянием страны. Причем я говорю сейчас не только о музыкантах".

В настоящее время, как отметила Екатерина Дулова, необходимо углублять работу в реализации творческих проектов с учреждениями, куда после учебы идут работать студенты. "Практика существует всегда - прямое соединение практического и образовательного параметров. Творческие люди рано начинают работать в различных коллективах: в оркестрах, хорах, ансамблях. Сегодня важно проводить проекты с ведущими творческими организациями. Так, в этом году мы предполагаем с Белгосфилармонией и Государственным академическим симфоническим оркестром провести ряд мероприятий. Выход на такую сцену - это реальное продвижение и поддержка творческих возможностей. Серьезное соревнование - международный конкурс пианистов "Минск-2021". К масштабному проекту, который пройдет с 1 по 10 декабря, уже приковано международное внимание", - заключила она.-0-