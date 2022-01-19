Дулова о проекте Конституции: деятели культуры должны сказать свое слово

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленный проект Конституции создается народом для будущих поколений. Об этом заявила сегодня журналистам генеральный директор Большого театра Беларуси, член Совета Республики Екатерина Дулова во время диалоговой площадки в учреждении культуры, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня продолжается активное обсуждение Конституции. Ни один коллектив не может не поинтересоваться тем, что реально происходит в этой сфере, и не внести свой вклад. Мне кажется, что деятели культуры, театра, искусства, безусловно, должны сказать свое слово, потому что проект сегодня вбирает в себя важнейшие темы, которые затрагивают каждого из нас", - сказала Екатерина Дулова.

Она также обратила внимание на вопросы, которые больше всего интересуют граждан. "Каждого из нас волнуют вопросы социальных гарантий: есть ли они, в каком варианте останутся. Нас волнуют традиционные ценности: как они сегодня трактуются, в чем разница между общечеловеческими и традиционными ценностями", - отметила генеральный директор Большого театра.

"В какой-то момент мы все становимся знатоками политической системы, ее устройства. Нас интересует, что с ней будет и как мы будем дальше жить. Это широкий круг вопросов, с которыми я уже сталкивалась и на которые отвечала в целом ряде дискуссий в рамках диалоговых площадок и общения с гражданами. Я должна вам сказать, что тенденции самые разные - вплоть до рассуждений о Конституции как о документе, который должен вобрать интересы каждого человека. Это понимание того, на каком этапе истории мы находимся, с какими проблемами сталкиваемся. Конституция сегодня создается народом, но, самое главное, она создается для наших будущих поколений", - заключила Екатерина Дулова.-0-