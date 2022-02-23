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23 февраля 2022, 21:06

Дулова о проекте обновленной Конституции: этот документ направлен в будущее

Екатерина Дулова. Фото из архива
Екатерина Дулова. Фото из архива

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект изменений и дополнений в Конституцию направлен в будущее и предназначен не только нам. Об этом заявила в эфире программы "Новости. 24 часа" канала СТВ генеральный директор Большого театра Беларуси, член Совета Республики Екатерина Дулова, передает корреспондент БЕЛТА

"То, что получилось сегодня - действительно фиксация и последних событий, и тех корректировок, которые пришли в нашу жизнь априори. Это не нужно доказывать. Поэтому для меня это документ, направленный в будущее и предназначенный не только нам. Вот это, пожалуй, самое ценное", - подчеркнула сенатор.

Как член Конституционной комиссии она считает саму подготовку новой редакции Конституции интереснейшим процессом во всех смыслах. "Это было в высшей степени интересно и полезно слушать высоких специалистов, юристов, государственников, которые с этих позиций говорили и нас направляли так, как следует. В силу этого документ получался все лучше и серьезнее. Я полагаю, что это общение в моей жизни будет незабываемым. Этот год я бы назвала годом настоящего государственного взросления", - подчеркнула Екатерина Дулова.

Она выделила несколько принципиально новых моментов в обновленной Конституции. Помимо Всебелорусского народного собрания это, по ее мнению, социальный блок. "Это идея патриотическая. Мне очень нравится это слово, оно очень красивое само по себе, его корень - patria, то есть родина. Вообще отношение к родине, не только как к территории, к месту, где ты родился, к родному языку, но и как к удивительному феномену в жизни каждого человека. И вот как это передать словами Конституции? Разве можно в Основной закон написать, что человек должен любить родину? Как может быть любовь долгом? Мы всерьез об этом думали. Долг взрослых - приобщить детей к этому явлению, понятию. И за этим широким понятием открываются важнейшие категории - историческая память, отношение к прошлому, недопустимость пересмотра истории. Сегодня это всерьез проговорено, никаких двусмысленностей там нет. Кстати, этот блок тоже рождался очень непросто.

По ее мнению, чувство патриотизма всегда было и есть у белорусов. "Я думаю, это понятие никогда не уходит из жизни народа. Оно может как-то модифицироваться в силу тех или иных обстоятельств. Но человек, который понимает ценности жизни на определенной земле, в определенном месте, ценности окружения, того, что есть в твоей жизни, чего ты достиг, живя на этой земле - это понятие, мне кажется, не может уйти", - подытожила сенатор.-0-

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