Думбадзе: белорусам нужно консолидироваться ради достойного будущего страны

Дипломатия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 30 июля 2020
Минск Переменная облачность +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:19 В Лиозненском районе лесоруб погиб при валке деревьев Происшествия
10:17 В Логойске открыли пожарное депо Регионы
10:17 Санация Гомельского жирового комбината проходит успешно - Снопков Регионы
09:58 В квартире в Петербурге нашли расчлененное тело украинского рэпера В мире
09:54 Белорусские аграрии намолотили более 2,1 млн т зерна Экономика
09:32 В Ляховичском районе спасли увязшего в Щаре мужчину Происшествия
09:03 Думбадзе: белорусам нужно консолидироваться ради достойного будущего страны Общество
08:56 Человечество не скоро выработает коллективный иммунитет против COVID-19 - ВОЗ В мире
08:45 В Украине мужчина в третий раз заразился COVID-19 В мире
08:22 Количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 17 млн В мире
08:11 Австралия зафиксировала наибольшее число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии В мире
07:50 При взрыве газа в ресторане японского города Корияма погиб человек, 17 пострадали В мире
07:46 На севере Японии затопило около 500 домов из-за разлива рек В мире
07:39 Женщинам - цветы, детям - чупа-чупс: витебские десантники устраивают в бригаде праздник Регионы
07:23 В Браславском районе при пожаре погиб мужчина Происшествия
07:18 Гомельская молодежь повторяет азбуку гражданина в деловой игре Регионы
07:00 Лукашенко Королю Марокко: в период испытаний из-за коронавируса важно сохранять сотрудничество Президент
07:00 Картина дня: задержание боевиков под Минском, рейсы в Варшаву и Таллин и новые специальности в вузах Общество
00:55 Тысячи голодных обезьян в Таиланде громят магазины и воруют еду В мире
00:29 В Китае автомобиль сорвался со скалы – погибли 7 человек В мире
00:11 ФОТОФАКТ: Минчане отдыхают на Минском море Регионы
29.07.20
29.07.20 23:38 Более 215 тыс. заразившихся коронавирусом зарегистрированы в мире за сутки В мире
29.07.20 23:07 Дзермант: белорусам предлагают своими же руками разрушить тот скарб, который они накопили Общество
29.07.20 23:05 Атаманов: сложившаяся в Беларуси модель развития устраивает абсолютное большинство граждан Общество
29.07.20 22:51 Шпаковский: цель альтернативных кандидатов - не новые выборы, а создание затяжного политического кризиса Общество
29.07.20 22:21 Администраторы Telegram-каналов несут персональную ответственность за призывы к нарушению порядка - МВД Общество
29.07.20 22:16 Российский политтехнолог Виталий Шкляров задержан в Беларуси Происшествия
29.07.20 22:15 Беларусь должна информационно защищать себя через разоблачение лживой информации - Шпаковский Общество
29.07.20 22:07 Казакевич: несанкционированные акции в Минске были инициированы из-за границы через мессенджеры Общество
29.07.20 22:04 Эйсмонт: существенный сегмент белорусского интернета используется для раскачивания ситуации в стране Общество
Все новости
Все новости
Общество
30 июля 2020, 09:03

Думбадзе: белорусам нужно консолидироваться ради достойного будущего страны

Тенгиз Думбадзе. Фото ОНТ
Тенгиз Думбадзе. Фото ОНТ

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусам нужно сплотиться, консолидироваться ради достойного будущего родной страны. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Тенгиз Думбадзе.

Депутат обратил внимание, что Беларусь одной из первых в СНГ преодолела последствия кризиса, вызванного распадом СССР. "Наиболее безболезненно это произошло именно в Беларуси. Не ратую за возвращение в Советский Союз, но то хорошее, что было, мы не потеряли. К сожалению, некоторые об этом почему-то забыли, - отметил он и призвал белорусов к взвешенной позиции. - Нам есть чем гордиться. За годы независимости нам удалось создать суверенное государство. Мы не спрашиваем у других государств совета, как жить. Если мы хотим видеть достойное будущее нашей родной Беларуси, надо сплотиться, консолидироваться".

"Самое главное - в обществе сохранен средний класс. Это большое достижение. Во многих республиках бывшего СССР я этого сегодня не вижу", - добавил парламентарий.

Тенгиз Думбадзе выразил обеспокоенность тем, что происходит сегодня в информационном пространстве: "в интернет зайти невозможно - столько грязи". Общественным мнением манипулируют, считает парламентарий. Он предостерег от сценария, по которому в свое время развивались "цветные революции" в Грузии, Украине, Молдове. "Перемены, безусловно, нужны. Но было бы наивно верить "великим советникам", которые на деле очень хотят ввергнуть в хаос стабильное независимое государство. Эти люди пытаются увлечь за собой толпу, вывести на улицу молодежь. Они цинично зарабатывают деньги. Расшатать то, что мы годами строили, можно мгновенно, но потом ситуацию не исправить", - убежден депутат.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
мнения
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Картина дня: задержание боевиков под Минском, рейсы в Варшаву и Таллин и новые специальности в вузах
Алексей Дзермант. Скриншот видео "Беларусь 1" Дзермант: белорусам предлагают своими же руками разрушить тот скарб, который они накопили
Георгий Атаманов. Скриншот видео "Беларусь 1" Атаманов: сложившаяся в Беларуси модель развития устраивает абсолютное большинство граждан
Александр Шпаковский. Скриншот видео "Беларусь 1" Шпаковский: цель альтернативных кандидатов - не новые выборы, а создание затяжного политического кризиса
Геннадий Казакевич. Скриншот видео "Беларусь 1" Администраторы Telegram-каналов несут персональную ответственность за призывы к нарушению порядка - МВД
Александр Шпаковский. Скриншот видео "Беларусь 1" Беларусь должна информационно защищать себя через разоблачение лживой информации - Шпаковский
Главное
Во время совещания Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совбеза по ситуации с задержанием боевиков иностранной ЧВК
Социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам вырастут с 1 августа
В Беларуси выздоровели и выписаны 61 442 пациента с COVID-19
Белорусские аграрии намолотили более 2,1 млн т зерна
Топ-новости
Картина дня: задержание боевиков под Минском, рейсы в Варшаву и Таллин и новые специальности в вузах
Подготовка президентского Послания обсуждена на рабочей встрече у Лукашенко
Равков рассказал о дальнейших мерах после задержания под Минском группы боевиков иностранной ЧВК
Летние условия на готовые квартиры в "Парке Челюскинцев"! Кредит от 3,74% и рассрочка на 100 месяцев!
Кухарев: перспективы развития стройотрасли зависят от каждого работника на местах
В Логойске открыли пожарное депо
Думбадзе: белорусам нужно консолидироваться ради достойного будущего страны
Пенсии в августе выплатят досрочно - Минтруда
Более 20 новых специальностей открыли вузы в этом году
Санация Гомельского жирового комбината проходит успешно - Снопков
О выборах и выборе белорусов - комментарий
Из-за аварии организован подвоз питьевой воды жителям некоторых микрорайонов столицы
Эксперты: с помощью политтехнологий в Беларуси пытаются сформировать протестное движение
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 19 районах Беларуси
Казакевич: несанкционированные акции в Минске были инициированы из-за границы через мессенджеры
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.