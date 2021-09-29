Думбадзе об афганских беженцах на границе: мир должен узнать правду

29 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мир должен узнать правду о ситуации с афганскими беженцами на белорусско-польской границе. Такое мнение сегодня журналистам высказал заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Тенгиз Думбадзе, передает корреспондент БЕЛТА.

На линии белорусско-польской границы на участке заставы "Русаки" с 18 августа находятся 32 беженца из Афганистана. Сегодня лагерь беженцев посетили представители Белорусского союза женщин, Красного Креста, депутаты. Мигрантам передали теплые вещи, одеяла, подушки, продукты питания, санитарно-гигиенические наборы.

"Мир должен узнать всю правду, как цивилизованный мир встречает этих людей, которые по злой воле судьбы оказались за пределами своего отечества. И только Беларусь им оказывает посильную помощь", - подчеркнул депутат. Он отметил, что ни один из беженцев не знает, что с ними будет завтра.

"Я хочу, чтобы мировое сообщество понимало. Хватит в нас искать врагов, хватит на нашей земле искать горе. Для беды много не надо. Но именно здесь, на границе, мы видим, где мир и стабильность, а где, наоборот, этого нет. Там люди живут в другом мире, где плевать на судьбы этих людей", - заметил Тенгиз Думбадзе. Он подчеркнул, что очень важно в Беларуси сохранить мир и стабильность, продолжать уважать и поддерживать каждого.

Как сообщалось, 18 августа к участку пограничной заставы "Русаки" польские правоохранители доставили группу беженцев. Была также предпринята попытка насильственно вытеснить их на территорию Беларуси. Беженцы - 32 гражданина Афганистана, из них 5 женщин - открыто заявили представителям польской власти о намерении подать прошения о предоставлении убежища и отказались пересекать границу в Беларусь. В знак протеста они организовали стихийный лагерь на территории Польши. Польская сторона, как сообщили в Госпогранкомитете, пытается исказить реальную картину происходящего и не допускает к лагерю представителей международных и правозащитных организаций, а также СМИ.-0-

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