16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страшнее гражданской войны нет ничего на свете, заявил депутат Палаты представителей Тенгиз Думбадзе во время митинга в поддержку мира, безопасности и спокойствия в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
"Беларусь моя родина, и я горжусь моими великими предками. Здесь живут очень добрые люди, и я всегда с гордостью приводил в пример, как тяжело в этом бушующем мире сохранить мир. Сегодня, к сожалению, и в наш дом пришла беда, - сказал Тенгиз Думбадзе. - Страшнее гражданской войны нет ничего на свете".
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