18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских вуза вошли в мировой рейтинг Round University Rankings, сообщает БЕЛТА.
В рейтинг включен Белорусский государственный университет. Он на 630-м месте (в 2018-м был на 706-й позиции). Республиканский институт высшей школы, который в прошлом году занимал 731-е место, сейчас 741-й.
Возглавили рейтинг Гарвардский университет, Калифорнийский технологический институт и Имперский колледж Лондона.
Рейтинг университетов Round University Rаnking (RUR) составляет российское рейтинговое агентство. Рейтинг публикуется с 2010 года. Данные собираются через систему Global Institutional Profiles Project (GIPP) и наукометрическую базу Web of Science. Методология основного рейтинга включает 20 отдельных индикаторов, сгруппированных в 4 направления измерения: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации, уровень финансовой устойчивости.-0-
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