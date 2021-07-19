Два борта авиации МЧС совершили в Турции более 250 сбросов воды

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиаторы МЧС Беларуси продолжают как нести дежурство на территории нашей страны, так и оказывать помощь в тушении пожаров в горно-лесистой местности турецким спасателям. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"С начала года на различных авиационных судах над территорией Беларуси осуществлено 233 полета, в ходе которых обнаружен 41 пожар. Именно авиационный мониторинг позволяет выявлять загорания в экосистемах на ранней стадии, что способствует их быстрой ликвидации и минимизации последствий от их возникновения", - рассказали в пресс-службе.
Два борта Ми-8 с площадок Сеферихисар и Кешан Турецкой Республики уже совершили 69 полетов и произвели 252 сбросов воды, что составляет 630 т воды. Их общий налет - более 91 часа. Кроме того осуществлена доставка 78 турецких спасателей к местам ликвидации пожаров.-0-