Два дивизиона систем С-400 "Триумф" отправляются из Хабаровского края на учения в Беларусь

21 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Два дивизиона зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, совершили марш на станцию погрузки в Хабаровском крае, где осуществили погрузку техники на железнодорожные платформы, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны РФ.

"Подразделения противовоздушной обороны совершат марш комбинированным способом на железнодорожном транспорте и своим ходом на полигоны Республики Беларусь, - отметили в российском ведомстве. - По прибытии к местам выполнения учебных задач российские военнослужащие проведут оборудование и маскировку пусковых позиций, техническое обслуживание техники и заступят на учебное боевое дежурство по противовоздушной обороне в составе Единой региональной системы ПВО Беларуси и России".

Проверка пройдет в два этапа. На первом (до 9 февраля) будет выполнена переброска и создание в кратчайшие сроки группировок войск (сил) на территории Беларуси, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Беларуси.

В ходе второго этапа проверки (с 10 по 20 февраля) будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022", во время которого будет отработано пресечение и отражение возможной внешней агрессии, а также вопросы противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Будут выполняться мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Беларуси. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

"Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учение, попадающего под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению", - отметили в Минобороны РФ.-0-