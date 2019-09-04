Два иностранных телеканала получили разрешение на вещание в Беларуси

Фото из архива
4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации выдало разрешение на вещание на территории Беларуси двум зарубежным телевизионным каналам, сообщили БЕЛТА в ведомстве.
"Загородная жизнь HD" - семейный телеканал о строительстве и обустройстве загородного дома, уходе за садом, разведении и содержании домашних животных. Также в программе кулинарные передачи и мастер-классы по рукоделию. Охват вещания - вся Россия и страны ближнего зарубежья. "Тайны Галактики HD" (Galaxy HD) - это научно-фантастический канал, посвященный космосу и авиации, истории развития воздухоплавания, астронавтики и загадкам Вселенной", - рассказали в министерстве.
Разрешения на распространение выданы на три года.-0-