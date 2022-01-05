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5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два реанимобиля с травмированными в ДТП в Лиозненском районе направились в Россию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на главное управление по здравоохранению Витебского облисполкома. "Два реанимобиля назначением Дубна и Рязань с травмированными в результате ДТП на трассе М8 Витебск - Могилев - Гомель женщинами и сопровождающими их мужьями отправлены сегодня из Витебской областной больницы в Смоленск в сопровождении ГИБДД", - говорится в сообщении главного управления. Также уточняется, что в больнице по причине дальнего маршрута доставки остается одна пациентка, получившая в результате ДТП травму позвоночника. В ближайшее время будет организована ее транспортировка в Россию.-0- Скриншот из видео СТВ Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!