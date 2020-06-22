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22 июня 2020, 12:02

Два самолета с гуманитарным грузом прибыли в Беларусь из Сербии

Самолет с гуманитарным грузом
Самолет с гуманитарным грузом
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22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два самолета с гуманитарным грузом прибыли в Беларусь из Сербии. На бортах - аппараты ИВЛ стационарные и транспортные, бронхоскопы и другое диагностическое оборудование, кислородные концентраторы, а также тысячи средств индивидуальной защиты, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Самолет с гуманитарным грузом прибыл в Национальный аэропорт Минск
Самолет с гуманитарным грузом прибыл в Национальный аэропорт Минск

"Это помощь нашего братского народа. Спасибо огромное правительству Сербии и народу. Это, конечно, поможет нам в борьбе со второй волной, которую мы, возможно, ожидаем и готовимся к ней. Как вы знаете, дорога ложка к обеду. Поэтому помощь мы всегда принимаем с благодарностью. Безусловно, наше государство тратит огромные средства на борьбу с коронавирусом и каждую помощь мы принимаем со словами благодарности, - сказал заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк. - Эта помощь будет распределена по всем регионам страны с учетом востребованности в тот или иной период времени".

Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич
Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич

Заместитель министра здравоохранения Беларуси Борис Андросюк
Заместитель министра здравоохранения Беларуси Борис Андросюк

Как подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич, Сербию и Беларусь традиционно связывают дружественные, братские отношения. "Когда Сербия нуждалась в помощи, к примеру, 5 лет назад, когда там было сильное наводнение, Беларусь была одной из первых стран, которая помогла нам. Этот скромный жест от сербского правительства и президента снова подтверждает характер братских отношений между сербами и белорусами", - отметил посол. -0-

В Национальном аэропорту Минск
В Национальном аэропорту Минск

Фото Рамиля Насибулина

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