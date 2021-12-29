Два студента гомельского медвуза провели рабочий день с министром здравоохранения

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один рабочий день с министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем провели студенты 5 курса лечебного факультета Гомельского государственного медицинского университета Николай Громыко и Вячеслав Гришечкин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Студенты, как и Дмитрий Пиневич, приехали из Гомеля в Министерство здравоохранения к 7.30. Рабочий день министра начался обычно - со встречи с главным бухгалтером ведомства. Затем была ежедневная планерка с заместителями министра и начальниками управлений, на которой традиционно обсуждалась ситуация с заболеваемостью COVID-19 на местах, ход вакцинации, обеспеченность лекарствами и кислородом. Кроме того, поднимались вопросы работы бригад скорой помощи, травматологического звена.

Студенты побывали на торжественной церемонии подписания соглашения между Минздравом и Белорусским профсоюзом работников здравоохранения на 2022-2024 годы.

Будущие медики также посмотрели, как проходит лечебно-контрольный совет Минздрава и заседание коллегии ведомства. Кроме того, они приняли участие в заседании совета экспертной группы по коронавирусной инфекции.

Николай Громыко и Вячеслав Гришечкин - победители республиканского проекта "Молодежная смена", цель которого - выявление самых активных, творческих, образованных молодых людей с лидерскими качествами. Проект "Рука помощи" Николая стал победителем областного этапа республиканского инновационного проекта "100 идей для Беларуси". По словам автора, уникальный для страны проект направлен на удешевление способов протезирования, призван облегчить жизнь пациентов. Вячеслав - победитель областного этапа "Студент года", в январе 2022 года он представит университет в финале этого республиканского конкурса. Он же - председатель студенческого совета ГомГМУ.-0-