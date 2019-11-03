Два вертолета МЧС Беларуси вернулись после тушения пожаров в Турции

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиаторы МЧС Беларуси вернулись из Турции, где помогали в тушении пожаров, сообщили БЕЛТА в спасательном ведомстве.

Полгода экипажи авиации МЧС Беларуси на двух вертолетах Ми-8 участвовали в тушении лесных пожаров на территории Турции. Авиаторы МЧС боролись с огнем в крайне сложных условиях высокогорья и жаркого климата. Было выполнено 230 вылетов с общим налетом более 350 часов, осуществлено свыше 1,3 тыс. сливов воды, к местам пожаров вертолеты доставили 160 спасателей.

Два вертолета МЧС Беларуси приземлились на аэродроме Липки под Минском ночью 2 ноября. "Опыт тушения в горах у нас уже большой, очень слаженная команда. Но сложность работы довольно высокая - приходится преодолевать закрытые ущелья, где высокая турбулентность, высокие температуры и места для маневра не всегда достаточно. Это очень опасно, - рассказал начальник авиации МЧС Тадеуш Курсевич. - Задача выполнена, все вернулись домой, техника исправна".

Как сообщалось, первый экипаж в составе семи человек на вертолете Ми-8 вылетел в Турцию 29 мая, второй - 28 июня. Оба совершили сложный международный перелет по маршруту аэродром Липки - аэропорт Гомель - аэропорт Кишинев (Молдова) - аэропорт Чорлу (Турция).

Авиация МЧС Беларуси регулярно оказывает помощь другим странам в борьбе со стихийными бедствиями в самых сложных условиях. Белорусские спасатели тушили пожары в России, Латвии, Грузии, Греции, помогали при наводнении в Сербии.-0-