Два воинских захоронения по требованию Генпрокуратуры получили статус историко-мемориального места погребения

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По требованию Генпрокуратуры два воинских захоронения получили статус историко-мемориального места погребения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

Генеральная прокуратура в ходе надзорных мероприятий установила факты, когда местные исполнительные и распорядительные органы уделяют недостаточно внимания правовой судьбе знаковых мест, которым может быть присвоен статус историко-мемориальных мест погребения.

Установлено, что в 400 м к северо-западу от деревни Бронная Гора, расположенной на территории Соколовского сельсовета Березовского района, находится одно из самых крупных в Беларуси воинских захоронений №4608 "Братская могила жертв фашизма - мирных жителей (евреев) разных стран Европы". Здесь в мае - ноябре 1942 года фашисты расстреляли более 50 тыс. евреев, в том числе 26 тыс. узников Брестского гетто. Это практически все еврейское население Бреста и близлежащих населенных пунктов.

Недалеко расположено еще одно воинское захоронение №6745 "Место массового уничтожения". Там преданы земле белорусы и поляки, которые не поддержали коллаборационистские действия и идеи расстрелявших их карателей.

Позднее, в марте 1944 года, фашисты пригнали пешком к Бронной Горе и других узников. Чтобы скрыть следы своих злодеяний, они заставили их раскапывать могилы и сжигать трупы убитых в 1942 году мужчин, женщин и детей. Когда трупы были сожжены, этих пленников также расстреляли и сожгли.

Урочище Бронная Гора как место массового уничтожения советских людей увековечено в мемориальном комплексе "Хатынь". В 1994 году возле станции Бронная Гора установлен памятник, а в 2007 году - мемориальная доска в память о жертвах холокоста с надписью на четырех языках: белорусском, английском, идише и иврите.

Генеральная прокуратура по результатам проверочных мероприятий установила наличие оснований для присвоения статуса историко-мемориального места погребения воинским захоронениям №4608 и №6745. В итоге Брестский облисполком 27 июля 2021 года этим воинским захоронениям присвоил такой статус. "Это позволит обеспечить дополнительную правовую охрану знаковых объектов, свидетельствующих о геноциде в отношении гражданского населения на территории Беларуси", - отметили в Генпрокуратуре.-0-