Две белоруски примут участие в студенческом конкурсе красоты и таланта в Ставрополе

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белоруски примут участие в международном конкурсе красоты и таланта "Королева Студенчества - 2019", который пройдет в российском Ставрополе во время III Международного фестиваля "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" с 4 по 9 июня, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ Юлия Зинкевич.

Беларусь на конкурсе в Ставрополе представит студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Татьяна Щербач, ставшая победительницей XXVIII Республиканского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна - 2019" (финал прошел в конце апреля в Минске). Честь страны на международном студенческом проекте будет отстаивать также студентка Белорусского государственного экономического университета Елизавета Абрамкина, удостоенная титула первой вице-королевы Весны.

Абрамкина Елизавета - УО "Белорусский государственный экономический университет"

"Татьяна Щербач - первокурсница педагогического факультета. Девушка считает себя творческой и артистичной натурой, предпочитает разные виды отдыха, а в свободное время любит читать. В свое время окончила музыкальную школу №2 Гродно по классу фортепиано. Будущий логопед не представляет свою жизнь без сцены, - рассказывает Юлия Зинкевич. - Елизавета Абрамкина также студентка первого курса. Девушка окончила музыкальную школу по классу фортепиано и является клавишником и солисткой образцового оркестра Смолевичской детской школы искусств. Спорт также играет немаловажную роль в жизни Елизаветы. Она член сборной команды по волейболу своего факультета, мечтает попасть в сборную университета. К слову, именно Елизавета показала лучшие показатели при сдаче норм ГТО во время конкурса".

Щербач Татьяна - УО "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы"

Королеву студенчества назовут 8 июня во время финала конкурса, который будет представлять собой театрализованное шоу на одной из главных площадок фестиваля "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" во Дворце культуры и спорта города Ставрополя. Корону победительницы вручит студентка Северо-Кавказского федерального университета, "Королева Студенчества - 2018" Анастасия Кобцева. Ставрополь будет принимать конкурс уже во второй раз.

"Сама идея конкурса заключается в представлении красоты как совокупности духовных, интеллектуальных качеств, творческих способностей и внешних данных участниц. В нем планируется участие 16 талантливых девушек из Азербайджана, Армении, Беларуси, Бразилии, Грузии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана, ЮАР. Девушкам предстоит пройти несколько конкурсных этапов: спортивный, интеллектуальный и творческий, а также дефиле. Кроме того, их ожидает фотосессия, сдача норм ГТО и участие в открытии и закрытии фестиваля стран БРИКС и ШОС", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

В жюри конкурса войдут профессионалы сферы творчества, кино, телевидения, спорта и fashion индустрии. Критериями отбора победительницы являются сценическая культура, умение общаться с аудиторией, коммуникабельность, знание этикета, чувство юмора, внешние данные, интеллектуальные и творческие способности, участие в молодежных проектах и программах ведущих молодежных организаций своих стран. Учредителями конкурса в 2019 году выступают Российский союз молодежи, Белорусский республиканский союз молодежи и правительство Ставропольского края.-0-

Фото предоставлено БРСМ