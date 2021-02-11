Две команды БГУ выступят на юридическом конкурсе им.Ф.Джессопа

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две команды БГУ выступят на международном юридическом конкурсе имени Ф. Джессопа (США). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Это стало возможным благодаря высоким итоговым результатам участия сборных факультетов международных отношений (ФМО) и юридического в национальном раунде конкурса. Он завершился 7 февраля в Минске.

"На счету команды ФМО в составе четверокурсников Влады Ващилко, Кристины Усачик, Анастасии Вербанович и Станислава Лашкевича победа в номинациях "Лучшая письменная работа" и "Лучший спикер". К слову, им признан Станислав Лашкевич. Тренерами команды выступили магистрантка ФМО Екатерина Логвинович и выпускница факультета Татьяна Зинякова. Сборную юридического факультета представили студенты четвертого курса Даниил Базыльчик, Никита Ивановский и Андрей Шевандо. Согласно набранным баллам они разместились на второй позиции конкурса. Тренером команды является старший преподаватель кафедры государственного управления Ксения Лапутько", - рассказали в пресс-службе.

Во время национального тура будущие юристы-международники выступали в качестве истцов и ответчиков на Международном Суде ООН. Темами споров нынешнего года стали глобальная пандемия и меры государств против ее распространения, вопросы юрисдикции Международного Суда, ответственность стран за подозрительный взрыв воздушного судна. Все задания выполнялись на английском языке.

Также в этом году в отборочном туре выступили сборные Полоцкого государственного университета и Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина. Так как финал международного конкурса в этом году пройдет в онлайн-формате, к нему допустили всех участников национальных туров. Запланирована финальная встреча на апрель текущего года.

Конкурс по международному праву им.Ф.Джессопа (The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition) основан в 1960 году. Это самое престижное в мире соревнование по международному публичному праву, своего рода олимпийские игры будущих юристов. Его организатором выступает Международная ассоциация студентов-юристов. В Беларуси конкурс проводится Ассоциацией международного права и арбитража (BILA).

Ежегодно в состязании участвуют около 2000 студентов из более 550 университетов. Команды БГУ традиционно занимают высокие позиции в финальных соревнованиях. Так, в 2016 году студенты БГУ завоевали серебро соревнований в номинации "Лучшая письменная работа", в 2017 году заняли первое место в номинации "Показательные выступления", а в 2019 году вошли в топ-100 лучших выступающих.-0-