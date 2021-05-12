Две медсестры Белорусского Красного Креста награждены медалью Найтингейл

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две медсестры Белорусского общества Красного Креста сегодня, в Международный день медицинской сестры, награждены медалью имени Флоренс Найтингейл, сообщили БЕЛТА в обществе.

Всего награждены 25 медицинских сестер со всего мира.

За вклад в развитие медико-социальной службы "Дапамога" Белорусского Красного Креста медали удостоена главная медицинская сестра службы Людмила Бузель.

За развитие инновационных методик медико-социального ухода награждена медицинская сестра Лидской дорожной организации Белорусской железной дороги Белорусского Красного Креста Эльвира Шабанова.-0-

Фото Министерства здравоохранения