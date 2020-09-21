Две трети обращений по поводу нарушения прав потребителей в I полугодии касались сферы услуг

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две трети обращений по поводу нарушения прав потребителей в первом полугодии 2020 года касались сферы услуг, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

МАРТ, местные исполнительные и распорядительные органы в январе-июне 2020 года рассмотрели 5157 обращений потребителей, связанных с нарушением их прав (в первом полугодии 2019-го - 5058). Таким образом, это число выросло на 2%. Наибольшее количество обращений рассмотрели Мингорисполком и администрации районов Минска (39% от общего количества), исполкомы Брестской области (17%), Могилевской (12%), Минской (10%).

"Структура обращений на протяжении последних нескольких лет сохраняется. Обращения по вопросам нарушения прав потребителей в сфере розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, в том числе через интернет-магазины, составляют более 35% от общего количества, по услугам - примерно 65%", - отметили в МАРТ. Сюда относятся жилищно-коммунальные услуги, бытовое обслуживание, услуги сервисных центров и другие, в том числе туристические, медицинские, финансовые, перевозчиков, связи.

Граждане наиболее часто обращались в связи с приобретением товаров ненадлежащего качества, предоставлением недостоверной информации о товарах, в том числе на сайтах интернет-магазинов, а также в связи с невозможностью вернуть товар, приобретенный во время презентаций. Обращения также касались повышения интернет-продавцами цены на товар уже после подтверждения заказа на покупку и отказа от доставки его потребителям на условиях, размещенных на сайте, и по соответствующей цене. Потребители жаловались и на нарушение продавцами интернет-магазинов срока возврата денежных средств, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей, за товар надлежащего и ненадлежащего качества, а также навязыванием расширенной гарантии при приобретении технически сложных товаров.

Особенностью первого полугодия 2020 года стало значительное количество обращений, связанных с односторонним отказом потребителей от туристических путешествий в связи с распространением COVID-2019 и невозможностью исполнения договоров туристических услуг, заключенных с потребителями, по причине закрытия границ. Также были обращения по поводу возврата стоимости входных билетов на культурно-зрелищные мероприятия, абонементов в бассейн, фитнес-клубы. Потребители жаловались и на то, что им не предоставляют право выбрать форму оплаты (наличная, безналичная) за заказанные в интернет-магазине товары.

"Актуальными остаются обращения потребителей, связанные с приобретением товаров на сайтах и через социальные сети, которые в силу действующего законодательства не являются интернет-магазинами. Так, потребители не обращают внимание на отсутствие на сайте информации о продавце, местах нахождения торговых объектов, в которых можно приобрести товар, либо гиперссылки на зарегистрированный в торговом реестре Беларуси интернет-магазин. В этих случаях отправителями товаров являются физические лица либо субъекты хозяйствования, расположенные за пределами нашей страны", - обратили внимание в МАРТ.

Составлено 220 протоколов об административных правонарушениях в сфере защиты прав потребителей и торговли, вынесено 102 предписания о прекращении нарушений. Субъектам хозяйствования направлялись рекомендации и предупреждения, проводилась разъяснительная работа. По результатам рассмотрения обращений в досудебном порядке потребителям возмещено материального ущерба на сумму Br305,2 тыс.-0-